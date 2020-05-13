СНБО сообщил об угрозе водного дефицита на Украине

13 Май 2020 2020-05-13T23:01:57+03:00

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Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) сообщил об угрозе водного дефицита в стране.

На сайте ведомства говорится о том, что представители министерств и ведомств, а также научных учреждений и специалисты Аппарата СНБО Украины «рассмотрели вопрос о состоянии поверхностных водных объектов и прогнозные показатели обеспеченности населения и отраслей экономики Украины поверхностными водными ресурсами в течение текущего года»

СНБО указал на маловодность последних пять лет в стране, что вызывает вероятность возникновения дефицита вода в бассейнах некоторых рек, «которые имеют значительную антропогенную нагрузку».

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в такой ситуации необходимо оптимизировать использование водных ресурсов и обеспечить экономное потребление воды

«Среди прочего, Данилов обратил внимание на важность проведения полной инвентаризации источников подземных вод питьевого качества и артезианских скважин с целью привлечения их к системам водоснабжения», - говорится в сообщении.

Напомним, в 2014 году Украина перекрыла Северо-Крымский канал, по которому на полуостров поступала днепровская вода. Он обеспечивал 85% водных потребностей крымчан. Нехватку влаги на полуострове решили с помощью бурения скважин, но недостаток воды повлиял на сельское хозяйство. Через три года незалежная возвела капитальную дамбу, которая перекрывает подачу воды на полуостров. Известно, что ее строительство обошлось незалежной в 1,4 миллиона долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU