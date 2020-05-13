2020-05-13T23:01:57+03:00
Политика

СНБО сообщил об угрозе водного дефицита на Украине

В ведомстве заявили о необходимости экономного потребления воды
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
СНБО сообщил об угрозе водного дефицита на УкраинеСНБО сообщил об угрозе водного дефицита на УкраинеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) сообщил об угрозе водного дефицита в стране.

На сайте ведомства говорится о том, что представители министерств и ведомств, а также научных учреждений и специалисты Аппарата СНБО Украины «рассмотрели вопрос о состоянии поверхностных водных объектов и прогнозные показатели обеспеченности населения и отраслей экономики Украины поверхностными водными ресурсами в течение текущего года»

СНБО указал на маловодность последних пять лет в стране, что вызывает вероятность возникновения дефицита вода в бассейнах некоторых рек, «которые имеют значительную антропогенную нагрузку».

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в такой ситуации необходимо оптимизировать использование водных ресурсов и обеспечить экономное потребление воды

«Среди прочего, Данилов обратил внимание на важность проведения полной инвентаризации источников подземных вод питьевого качества и артезианских скважин с целью привлечения их к системам водоснабжения», - говорится в сообщении.

Напомним, в 2014 году Украина перекрыла Северо-Крымский канал, по которому на полуостров поступала днепровская вода. Он обеспечивал 85% водных потребностей крымчан. Нехватку влаги на полуострове решили с помощью бурения скважин, но недостаток воды повлиял на сельское хозяйство. Через три года незалежная возвела капитальную дамбу, которая перекрывает подачу воды на полуостров. Известно, что ее строительство обошлось незалежной в 1,4 миллиона долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
СНБО сообщил об угрозе водного дефицита на Украине
Жителям Ленинградской области, потерявшим доход из-за пандемии, предлагают занятость на общественных работах в дорожном хозяйстве
ВОЗ: число заболевших коронавирусом в мире превысило 4,17 млн
Захарова сообщила, что Россия не будет лишать аккредитации журналистов FT и NYT
Школьники сами смогут выбрать необходимое количество предметов ЕГЭ
Ступень китайского ракета-носителя могла упасть на Нью-Йорк
В Ленинградской области музеи переходят на формат уличных экскурсий
В Европарламенте одобрили соглашение об упрощении визового режима ЕС с Белоруссией
Песков рассказал, что Мишустин идет на поправку
МИД РФ требует опубликовать опровержение на дезинформацию о коронавирусе в России
Украина продлила санкции против Mail.ru, Яндекса и российских соцсетей
Песков сообщил, что у него диагностирована двухсторонняя пневмония
Минобрнауки не рассматривало вопрос о сокращении числа предметов ЕГЭ до двух
В Британии исследуют генетическую предрасположенность людей к тяжелой форме коронавируса
Кафе и рестораны будут открывать постепенно: сначала максимум на двадцать посадочных мест
Российские школы после открытия заработают в новом режиме: каждый класс будет учиться по своему расписанию
Козак заявил, что его консультации в Берлине даст дополнительный импульс «нормандскому» формату
Российские школьники в этом году будут сдавать только два предмета по ЕГЭ
В Твиттере стало на 37% больше публикаций со словами благодарности
«Поражение легких незначительное»: Оксана Пушкина рассказала, как переносит коронавирус
США предрекли России рекордный урожай пшеницы
Эксперт объяснила, почему ОГЭ отменили, а ЕГЭ - нет
Лайнер, летевший из Китая в Кипр, направился в Москву после отказа Турции пропустить его
Forbes составил рейтинг крупнейших публичных компаний и банков мира
Из-за коронавируса правила поступления меняются и для медалистов
США обвинили Китай в попытках взломать американские организации, изучающие коронавирус
Китайские врачи рассказали, чем опасно бегать в маске
ОПЕК ухудшила прогноз снижения спроса на нефть из-за коронавируса
Перенос ЕГЭ: От экзамена можно вообще отказаться