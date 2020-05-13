Меркель высказалась о хакерских атаках на Бундестаг

13 Май 2020 2020-05-13T23:24:49+03:00

Канцлер ФРГ вновь обвинила Россию в причастности к совершенной пять лет назад кибератаке

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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она «очень серьезно» относится к таким вещам, как совершенная пять лет назад кибератака на интернет-ресурсы Бундестага, которую приписывают хакерской группе Fancy Bear, якобы имеющей какое-то отношение к нашей стране.

«Я серьезно отношусь к этим вещам, потому что было проведено основательное расследование», - сказала Меркель, отвечая на вопросы немецких депутатов в Бундестаге.

Глава правительства ФРГ отметила, что это «болезненно», потому что она «стремится улучшать отношения с Россией», но «есть жесткие свидетельства того, что российские силы действуют таким образом», поэтому, как заявила Меркель, «образуется напряженная обстановка», в которой ей и приходится работать.

ИСТОЧНИК KP.RU