CNN: Белый дом не собирается переносить президентские выборы из-за коронавируса

13 Май 2020 2020-05-13T23:38:08+03:00

В Белом доме не ведут речи о переносе президентских выборов в США Фото: REUTERS

Эту тему в американской администрации не обсуждают, но у нее и нет таких полномочий

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В Белом доме не обсуждают возможность переноса ноябрьских выборов президента США на более поздний срок из-за пандемии коронавируса COVID-19, никаких консультаций на эту тему не ведется, передает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные неназванные источники из числа официальных лиц.

Кроме того, как пояснил телеканалу один из его собеседников, у вашингтонской администрации нет таких полномочий, чтобы принимать подобные решения. Изменить дату выборов главы государства может только конгресс США.

ИСТОЧНИК KP.RU