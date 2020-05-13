CNN: Белый дом не собирается переносить президентские выборы из-за коронавируса
В Белом доме не обсуждают возможность переноса ноябрьских выборов президента США на более поздний срок из-за пандемии коронавируса COVID-19, никаких консультаций на эту тему не ведется, передает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные неназванные источники из числа официальных лиц.
Кроме того, как пояснил телеканалу один из его собеседников, у вашингтонской администрации нет таких полномочий, чтобы принимать подобные решения. Изменить дату выборов главы государства может только конгресс США.
ИСТОЧНИК KP.RU
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