В Черногории полиция разогнала протестующих слезоточивым газом

13 Май 2020 2020-05-14T00:27:36+03:00

В двух городах страны люди вышли на митинг в знак протеста против задержания священников [видео]

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Полиция Черногории в среду, 13 мая, применила силу и слезоточивый газ против митингующих в городах Никшич и Плевля, жители которых вышли на акции протеста против задержания представителей местного духовенства – епископа Будимлянско-Никшичского Сербской православной церкви (СПЦ) Иоанникия и семи священников.

Их задержали на трое суток за то, что вопреки предписаниям властей соблюдать меры предосторожности в связи с пандемией коронавируса и соблюдать карантинный режим, они собрали прихожан на богослужение в праздник Святого Василия Острожского.

Верующие возмутились, многие жители Никшича и Плевли вышли на марш протеста, некоторые из них взяли с собой детей. Люди скандировали «Не отдадим святыни» и требовали немедленно освободить священников, перекрыли дорогу. На призывы разойтись народ не реагировал.

Чтобы разогнать демонстрантов, полиция применила свето-шумовые гранаты и слезоточивый газ. Протестующие, скандируя «фашисты», стали бросать в правоохранителей камни, бутылки и петарды, несколько силовиков пострадали. Задержаны несколько человек, в том числе журналист и фотокорреспондент местных газет, сообщает издание Vijesti.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="400" height="400" src="https://www.kp.ru/video/embed/778953" frameborder="0"></iframe> Полиция Черногории применила слезоточивый газ против протестующих в Никшиче и Плевле.

ИСТОЧНИК KP.RU