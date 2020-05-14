Коронавирус в Москве, последние новости на 14 мая 2020: В столице вылечили 100-летнюю пенсионерку
За минувшие сутки в Москве зафиксировали 4703 новых заболевших коронавирусом (всего уже более 126 тысяч) и 1864 выздоровевших (всего более 21,5 тысяч). В течение 24 часов в столичных больницах скончались 53 человека (с начала эпидемии уже 1232 летальных исходов).
Из Центра мозга и нейротехнологий ФМБА России выписали 100-летнюю Пелагею Пояркову, которую столичные врачи сумели вылечить от коронавируса. Под наблюдением женщина провела три недели. Слава богу, обошлось без аппарата искусственной вентиляции легких. На текущий момент это самый возрастной в России пациент, справившийся с COVID-2019.
А в это время Департамент здравоохранения Москвы выступил с заявлением по поводу слухов о занижении смертности от коронавируса. Специалисты рассказали, как ведется подсчет - 100% всех скончавшихся с подозрением на коронавирус направляют на вскрытие.
Сергей Собянин заявил, что соцработники, продолжающие работать с людьми, будут каждый месяц получать дополнительные выплаты по 25 тысяч рублей. Эти надбавки будут перечислять в течение трех месяцев, с апреля по июль.
ИСТОЧНИК KP.RU
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