2020-05-14T01:49:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Выводы ученых: Коронавирус может подавлять иммунную систему

По мнению специалистов, это позволяет инфекции беспрепятственно атаковать внутренние органы
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Коронавирус может подавлять всю иммунную систему, что позволяет инфекции беспрепятственно атаковать внутренние органыКоронавирус может подавлять всю иммунную систему, что позволяет инфекции беспрепятственно атаковать внутренние органыФото: REUTERS
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Новый тип коронавируса принято считать респираторным вирусом, однако уже становится очевидно, что инфекция поражает весь организм человека. Ученые отмечают, что COVID-19 способен не вызывать сильной реакции иммунитета, а наоборот – подавлять всю иммунную систему, что позволяет инфекции беспрепятственно атаковать внутренние органы.

Как писал сайт kp.ru, китайские ученые во главе с доктором Чжан Чжан проанализировали образцы иммунных клеток, взятых из легких девяти пациентов, зараженных коронавирусом. Результаты их исследования показали у тяжелых больных аномально высокий уровень лейкоцитов – макрофагов и нейтрофилов, отвечающих за уничтожение вредоносных патонегов.

При этом у пациентов наблюдался довольно низкий уровень CD8 T-клеток, которые называют клетками-киллерами: они отвечают за уничтожение инфицированных вирусом клеток. Таким образом, исследователи из Китая отчасти подтвердили эту теорию.

Медики уверяют, что у них есть средство борьбы с такой особенностью нового вируса – препараты, способные разжижать кровь и помогать работе противостоящих инфекции лейкоцитов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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