Выводы ученых: Коронавирус может подавлять иммунную систему

14 Май 2020 2020-05-14T01:49:53+03:00

Коронавирус может подавлять всю иммунную систему, что позволяет инфекции беспрепятственно атаковать внутренние органы Фото: REUTERS

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Новый тип коронавируса принято считать респираторным вирусом, однако уже становится очевидно, что инфекция поражает весь организм человека. Ученые отмечают, что COVID-19 способен не вызывать сильной реакции иммунитета, а наоборот – подавлять всю иммунную систему, что позволяет инфекции беспрепятственно атаковать внутренние органы.

Как писал сайт kp.ru, китайские ученые во главе с доктором Чжан Чжан проанализировали образцы иммунных клеток, взятых из легких девяти пациентов, зараженных коронавирусом. Результаты их исследования показали у тяжелых больных аномально высокий уровень лейкоцитов – макрофагов и нейтрофилов, отвечающих за уничтожение вредоносных патонегов.

При этом у пациентов наблюдался довольно низкий уровень CD8 T-клеток, которые называют клетками-киллерами: они отвечают за уничтожение инфицированных вирусом клеток. Таким образом, исследователи из Китая отчасти подтвердили эту теорию.

Медики уверяют, что у них есть средство борьбы с такой особенностью нового вируса – препараты, способные разжижать кровь и помогать работе противостоящих инфекции лейкоцитов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773120" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

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ИСТОЧНИК KP.RU