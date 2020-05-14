Россияне смогут голосовать на выборах по почте или через интернет

14 Май 2020 2020-05-14T02:45:49+03:00

Государственная дума в окончательном чтении приняла закон о голосовании на выборах по почте и дистанционно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Россияне смогут голосовать на выборах по почте или дистанционно – с помощью интернета. В среду, 13 мая, Государственная дума в окончательном чтении приняла закон об электронном-дистанционном голосовании на федеральном уровне.

Одобренный Госдумой документ в связи пандемией коронавируса предусматривает возможность сбора подписей избирателей и участников референдумов через единый портал государственных и муниципальных услуг. При этом речь идет, в частности, о сборе подписей, которые необходимы для регистрации кандидата или списка кандидатов, а также для того, чтобы референдум был назначен. Однако, как постановил профильный комитет нижней палаты, количество онлайн-подписей должно быть прописано в региональном законодательстве и не может превышать 50 процентов от количества необходимых для регистрации кандидата подписей.

Кроме того, в новом законе уточняются требования к заполнению подписных листов: теперь «при проставлении подписи и даты ее внесения избиратель, участник референдума собственноручно вносит в подписной лист свои фамилию, имя и отчество», а не только подпись.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что с предложением внести в законодательство поправку, позволяющую гражданам голосовать на выборах или принимать участие в референдумах по почте и дистанционно при помощи интернета внесли в нижнюю палату депутаты «Единой России».

Зачем нужен такой закон, а также не позволит ли это нововведение некоторым избирателям проголосовать дважды – например, сначала отдать «электронный голос» за своего кандидата, а потом еще и на избирательном участке по месту жительства, – рассказал «КП» заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев.

ИСТОЧНИК KP.RU