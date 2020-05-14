Социологи рассказали, как россияне относятся к самоизоляции
- Пока большинство готовы терпеть. Есть единодушие в том, что меры по защите от эпидемии нужно соблюдать. Считанные проценты готовы действовать на свой страх и риск. Около 80% готовы поддержать меры по защите от вируса. Лишь бы это защищало, лишь бы от этого был какой-то толк, - сообщил глава Департамента исследований Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Степан Львов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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