2020-05-14T05:12:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Реаниматолог рассказал, что сводит врачей с ума при работе в «красной зоне» по коронавирусу

Работать на передовой линии борьбы за жизнь пациентов с COVID-19 очень тяжело, но есть вещи, которые раздражают больше всего
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На передовой линии борьбы с коронавирусом оказались врачиНа передовой линии борьбы с коронавирусом оказались врачиФото: REUTERS
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Анестезиолог-реаниматолог ФГБУ Национального медико-хирургического центра имени Н.И. Пирогова Михаил Тарасов на своей странице в «Фейсбуке» рассказывает о буднях врачей, которые работают в «красной зоне» и практически круглосуточно выхаживают тяжелых больных с коронавирусом. Он ведет дневник и отвечает на вопросы пользователей соцсетей. «КП» выбрала самые интересные из них. Например, Тарасов рассказал, что больше всего мешает во время работы.

«Человек такое существо, которое адаптируется к любым условиям. Чем чаще что-то в жизни делаешь, тем больше к этому привыкаешь. Что первое страдает? Мелкая моторика пальцев. Любая манипуляция сейчас – это трое перчаток. Но и к этому начинаешь адаптироваться, искать какие-то фишки, чтобы сделать себе удобно в подходе к манипуляции, которую нужно произвести», - делится врач с подписчиками.

Он отмечает, что в реанимационном отделении очень шумно: «аппараты ИВЛ работают, кислород, высокопоточные аппараты – в отделении реанимации очень много приборов – это все шипит, пищит», поэтому плохо слышно.

«Но самый для меня раздражающий момент, это когда потеет маска. Ну это просто невозможно!» - признался доктор.

Особенный дискомфорт с потеющей маской – когда складывается экстренная ситуация, приходится искать угол, под которым можно рассмотреть то, что нужно: «Даже при банальной интубации трахеи пытаешься изогнуть как-то голову, чтобы было видно, что делаешь», отмечает реаниматолог.

«Но сейчас нашли решение этой проблемы. Ко всему привыкаешь, но как это все ужасно неудобно!» - продолжил.

А когда врач после смены снимает спецкостюм, «то это сравнимо с тем ощущением, как будто ты вышел куда-нибудь в поле или на берег океана, и этот прекрасный чистый воздух обдувает тебя!»

«Ощущение свободы и жизни», - добавил Тарасов.

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Анестезиолог-реаниматолог Пироговского COVID-госпиталя Михаил Тарасов рассказал о буднях людей, работающих в "красной зоне" (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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