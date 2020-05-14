NYT уверена в правдивости своей статьи о смертности от коронавируса в России

14 Май 2020 2020-05-14T05:48:44+03:00

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Редакция американской газеты The New York Times не видит оснований для опровержения своей статьи о том, что в России якобы занижают данные о смертности от коронавируса. Об этом говорится в письме представителя владеющей изданием одноименной компании, распространенного по электронной почте.

Вице-президент по коммуникациям компании The New York Times Company Даниэль Роудс Хэ пишет, что они «уверены в точности нашего материала, основанного на данных, опубликованных официальным государственным ведомством, и интервью с экспертами государственных институтов».

«Никакие факты, приведенные в нашей статье, не оспариваются», - цитирует текст письма ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что внешнеполитическое ведомство потребовало от редакций Financial Times и New York Times опровержения той газетной «утки», которая появилась на их страницах. Позже дипломат сказала, что наша страна не станет лишать аккредитации журналистов этих изданий: такая крайняя мера – «это не наш метод».

ИСТОЧНИК KP.RU