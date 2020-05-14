Реаниматолог рассказал, как пациенты различают врачей в коронавирусном госпитале

14 Май 2020 2020-05-14T06:10:35+03:00

Одни запоминают докторов по глазам, другие – по написанным на защитных костюмах именам или рисункам

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Анестезиолог-реаниматолог ФГБУ Национального медико-хирургического центра имени Н.И. Пирогова Михаил Тарасов рассказал, как пациенты с коронавирусом различают одетых в спецкостюмы, защитные маски и очки врачей, лиц которых из-за такой экипировки практически не видно.

Медик ведет на своей странице в «Фейсбуке» дневник и отвечает на вопросы пользователей соцсети, повествует о буднях коллег, выхаживающих тяжелых больных. «КП» выбрала самые интересные отрывки. Например, так Тарасов ответил одному из подписчиков, который поинтересовался, «как пациенты различают врачей в костюмах космонавтов».

«Помню, когда у нас выписывалась первая пациентка из отделения реанимации, она сказала, что запомнила доктора по глазам. Другая пациентка потом передала восточные национальные сладости доктору, и подписала, для кого, по имени отчеству – она запомнила, как было написано на костюме. Возможно, нас еще различают по рисункам на защитных костюмах», - не стал скрывать реаниматолог.

И тут же, предвидя следующий вопрос, объяснил: «Почему мы их делаем? Знаете, люди же любят одеваться по-разному. Вот и здесь, – у каждого свой стиль в оформлении костюмов».

А еще врач рассказал, что недавно ему подарили разные медицинские шапочки, которые он еще не надевал, и теперь с нетерпением ждет, «когда все закончится», и их можно будет носить на работе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/776452" frameborder="0"></iframe> Кадры из реанимации Первой Градской больницы.

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ИСТОЧНИК KP.RU