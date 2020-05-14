Врач признался, чего больше всего не хватает медикам коронавирусных больниц
Многие врачи, которые в это тяжелое время пандемии коронавируса, когда больницы переполнены больными, неделями не видят своих родных, не всегда есть время даже позвонить близким людям. А главная мечта – выспаться.
Об этом рассказал анестезиолог-реаниматолог ФГБУ Национального медико-хирургического центра имени Н.И. Пирогова Михаил Тарасов, который на своей странице в «Фейсбуке» ведет дневник и отвечает на вопросы пользователей соцсети. «КП» выбрала самые интересные фрагменты.
«Что сейчас на самом деле нужно врачам? Я могу говорить только относительно себя и нашего центра, места, в котором я работаю. У нас все есть, у нас хватает СИЗов (средств индивидуальной защиты - ред). Условия работы комфортные даже в этих, практически военных, условиях работы. Зарплаты платят. Психологическая поддержка? Вы представьте доктора, который вышел с дежурства спустя сутки, снял, наконец, костюм. Самая главная его психологическая поддержка – это сон», - написал реаниматолог.
Он отмечает, что раньше доктора успевали восстановиться за пару дней, а теперь этого не происходит, срабатывает накопительный эффект.
«Усталость накопилась. Поэтому отдых нужен. Я не женат, но мои коллеги не видели семью уже больше месяца. Отправили детей и жен к родителям, или сами стали жить в гостинице. Конечно, они хотят обнимать своих родных и физическая близость любимого человека – это огромная поддержка и ресурс, которого многие врачи лишены сейчас», - поделился Тарасов.
Красная зона ГМИЦ им. Вишневского.Иван МАКЕЕВ
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Доктор Мясников: «Эта пандемия - только учения. После коронавируса нас ждёт настоящая страшная эпидемия»
Неужели кроме коронавируса нет других болезней? А как же грипп, туберкулёз или СПИД? От этих напастей умирает куда больше людей. Но почему-то всеобщей паники нет. Никто не закрывает человечество дома на карантин. В чем причина? И какая страшная беда ждёт нас после коронавируса? Об этом в большом интервью kp.ru рассказал известный доктор, главврач 71 городской клинической больницы Александр Мясников (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»