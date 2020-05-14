2020-05-14T06:35:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Врач признался, чего больше всего не хватает медикам коронавирусных больниц

Для тех, кто спасает жизни людей в это тяжелое время самое ценное сейчас – это сон и общение с близкими
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Врачи спасают жизни пациентов с риском для себя, без отдыха и общения с родными людьмиВрачи спасают жизни пациентов с риском для себя, без отдыха и общения с родными людьмиФото: Из личного архива
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Многие врачи, которые в это тяжелое время пандемии коронавируса, когда больницы переполнены больными, неделями не видят своих родных, не всегда есть время даже позвонить близким людям. А главная мечта – выспаться.

Об этом рассказал анестезиолог-реаниматолог ФГБУ Национального медико-хирургического центра имени Н.И. Пирогова Михаил Тарасов, который на своей странице в «Фейсбуке» ведет дневник и отвечает на вопросы пользователей соцсети. «КП» выбрала самые интересные фрагменты.

«Что сейчас на самом деле нужно врачам? Я могу говорить только относительно себя и нашего центра, места, в котором я работаю. У нас все есть, у нас хватает СИЗов (средств индивидуальной защиты - ред). Условия работы комфортные даже в этих, практически военных, условиях работы. Зарплаты платят. Психологическая поддержка? Вы представьте доктора, который вышел с дежурства спустя сутки, снял, наконец, костюм. Самая главная его психологическая поддержка – это сон», - написал реаниматолог.

Он отмечает, что раньше доктора успевали восстановиться за пару дней, а теперь этого не происходит, срабатывает накопительный эффект.

«Усталость накопилась. Поэтому отдых нужен. Я не женат, но мои коллеги не видели семью уже больше месяца. Отправили детей и жен к родителям, или сами стали жить в гостинице. Конечно, они хотят обнимать своих родных и физическая близость любимого человека – это огромная поддержка и ресурс, которого многие врачи лишены сейчас», - поделился Тарасов.

Красная зона ГМИЦ им. Вишневского.Иван МАКЕЕВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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