Спецпредставитель госдепа по Ирану: США будут добиваться продления оружейного эмбарго

14 Май 2020 2020-05-14T06:52:23+03:00

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Спецпредставитель госдепартамента США по Ирану Брайан Хук сообщил, что Соединенные Штаты добиваться продления оружейного эмбарго для Тегерана.

Об этом он написал в своей статье для газеты Wall Street Journal, отметив, что если Совбез ООН наложит вето на подготовленную Вашингтоном резолюцию по этому вопросу, то администрация президента США Дональда Трампа готова использовать «все законные возможности», чтобы все же добиться своей цели и продлить запрет на поставки вооружений в Иран.

ИСТОЧНИК KP.RU