Последние новости на утро 14 мая 2020: Выпускникам могут оставить ЕГЭ по двум предметам, а школьникам изменят привычный уклад

14 Май 2020 2020-05-14T07:15:09+03:00

Мы собрали самые важные последние новости в России и в мире на утро 14 мая 2020 года

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Ситуация с коронавирусом заставляет нас пересматривать незыблемые правила. Вот и школьный уклад придется полностью поменять. Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе образовательных учреждений, где расписал меры безопасности, которые школы должны будут соблюдать.

Среди них – привычная уже утренняя термометрия, изоляция детей и взрослых с симптомами ОРВИ, дезинфекция дверных ручек, столов (в том числе в столовых), сливных кнопок унитазов, мытье полов со средствами для дезинфекции. Но есть и новые пункты.

Кроме того, выпускникам могут предложить сдавать ЕГЭ всего по двум предметам вместо трех обязательных для поступления в вузы. Такую инициативу обсуждают в Министерстве просвещения России.

«Рассматривается вопрос отмены обязательных экзаменов по русскому языку и базовой математике для тех, кто поступает в вуз в текущем году. Также совместно с Советом ректоров рассматривается вопрос о количестве вступительных экзаменов, которое может быть ограничено до двух», - уточнил замминистра Виктор Басюк.

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ИСТОЧНИК KP.RU