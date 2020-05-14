2020-05-14T08:03:20+03:00
Общество

В три раза сократилось число россиян, каждый день посещающих магазин

2% граждан пользуются только доставкой
Ася КУЗНЕЦОВА
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65% респондентов продолжают покупать продукты в супермаркетах, а 2% полностью перешли на доставку65% респондентов продолжают покупать продукты в супермаркетах, а 2% полностью перешли на доставкуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Исследование показало, что из-за режима самоизоляции в три раза снизилось количество россиян, которые посещают продуктовый магазин каждый день. Опрос проводился среди 1 200 человек.

65% респондентов продолжают покупать продукты в супермаркете. 2% опрошенных пользуются только доставкой. 18% россиян совмещают онлайн покупки и посещение магазина, сообщает РИА Новости.

При этом существенно снизилась частота походов в магазины. Больше россиян стало закупать продукты на три дня вперёд (51%), а на неделю стали закупаться 26% опрошенных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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