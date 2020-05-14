"Это бабушка надвое сказала": В РАН прокомментировали прогноз разрушительных катаклизмов в России

14 Май 2020 2020-05-14T08:21:00+03:00

Климатолог рекомендует относиться скептически к прогнозам о "разрушительных природных катаклизмах" этим летом в России Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

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Прогнозы о "разрушительных катаклизмах" будущим летом в России следует воспринимать со скептицизмом, считает старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева.

Ранее сотрудник главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Андрей Киселёв сообщил, что на Россию надвигаются сильная засуха, смерчи, ливни и ураганы.

- Это бабушка надвое сказала, - заявила специалист изданию НСН.

Она также отметила, что любой прогноз на далёкое будущее - лишь ориентировочный. Его составляют на основе архивных записей прошедших лет.

Специалист добавила, что климат - очень сложная система и чем аномальнее погодные условия, тем тяжелее составить определённые прогнозы.

ИСТОЧНИК KP.RU