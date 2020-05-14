США планирует продлить оружейное эмбарго против Ирана, даже если резолюцию не примет Совбез ООН

14 Май 2020 2020-05-14T09:01:48+03:00

США намерены продлить оружейное эмбарго против Ирана даже в обход СБ ООН Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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США планирует применить все доступные инструменты для продления эмбарго на поставки оружия Ирану, если Совет безопасности ООН наложит вето на предоставленный Штатами проект резолюции. Об этом заявил специальный представитель США по Ирану Брайан Хук.

В статье Хука, опубликованной в Wall Street Journal, сказано, что эмбарго истекает в октябре. Ранее его ввёл Совбез ООН, но сейчас эмбарго может быть прекращено из-за ядерной сделки с Ираном, заключённой в 2015 году.

- Это позволит крупнейшему в мире государству-спонсору терроризма и антисемитизма свободно импортировать и экспортировать боевые самолёты, военные корабли, подводные лодки и управляемые ракеты, - предостерегает Брайан Хук.

ИСТОЧНИК KP.RU