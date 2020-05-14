ВЦИОМ: Больше всего из-за пандемии и кризиса паникует молодежь

14 Май 2020 2020-05-14T10:19:46+03:00

Молодые люди первый раз в жизни столкнулись с такой глобальной проблемой

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Пандемия коронавирусной инфекции, охватившая большинство стран мира, жесткие ограничения и экономические трудности, несомненно, сильно влияют на психику человека. Социологи решили выяснить, кто и чего именно боится во время сложной эпидемиологической ситуации. Об исследования в интервью KP.RU рассказал руководитель Департамента исследований Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Степан Львов.

Специалист отметил, что больше всего из-за пандемии и экономического кризиса паникует молодежь России, ведь этот слой населения впервые в силу своего возраста столкнулся с такими глобальными проблемами.

- Кризис и эпидемия – «американские горки». Сначала обвалились цены на энергетические ресурсы, резко выросли курсы валют, соответственно, появились страх в области экономики. Потом началась изоляция, вектор страха сменился на эпидемический. По мере снятия карантина ожидается, что вновь вернется экономическая паника. По результатам анализа видно, что пока больше всего «паникующих» среди молодежи. Ведь большая часть молодых жителей страны впервые столкнулись в жизни с кризисом. Ситуации в 2009 и 2014 годах они помнят плохо, от тех кризисов их защитили взрослые. А вот сейчас они по-настоящему испугались, - отметил эксперт.

По словам Степана Львова, по мере нарастания экономических страхов к панике «подключаются» и предпенсионная когорта - люди 45 - 60 лет, ведь именно люди старшего поколения несут основное экономическое бремя, обеспечивают своих близких и остро подвержены материальным страхам.

- Больше всего тревоге подвержены в настоящее время люди с высшим образованием, поскольку у них больше источников информации, они более внимательно следят за ситуацией, - добавил глава департамента ВЦИОМ.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, большинство жителей России готовы терпеть ограничительные мероприятия, понимая, что карантин – необходимая мера в условиях вспышки коронавируса. Социологи провели соответствующее исследование и выяснили, как люди относятся к самоизоляции и другим неудобствам, которые принесла с собой пандемия.

ИСТОЧНИК KP.RU