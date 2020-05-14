2020-05-14T10:20:38+03:00
Экономика

Потерявшим из-за коронавируса работу россиянам хотят дать скидку на ОСАГО

Такие меры поддержки предложили в Госдуме
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Россияне могут получить скидку на ОСАГОРоссияне могут получить скидку на ОСАГОФото: Андрей ГРЕЧАННИК
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В Госдуме предложили предоставить скидку на полис обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) для тех россиян, которые потеряли работу из-за ситуации с распространением коронавируса. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев, свое предложение он направил на имя главы Российского союза автостраховщиков Игоря Юргенса.

В своем обращении парламентарий отметил, что часть россиян лишилась работы и заработка из-за ограничительных мер, необходимых для предотвращения распространения инфекции. Однако обязательные платежи у этих людей остались, в том числе это оплата полиса ОСАГО для автомобилистов.

«Прошу вас рассмотреть возможность предоставления до конца 2020 года скидки в размере 50% на оформление ОСАГО для граждан, которые официально получили статус безработных в период введения режима повышенной готовности», — цитирует обращение Сухарева RT.

Напомним, Россия живет в режиме жестких ограничений, связанных с пандемией коронавируса, с конца марта. В стране официально были объявлены нерабочими последняя неделя марта, весь апрель и первые дни мая. В связи с этим не все компании и предприниматели справились с финансовой нагрузкой, из-за чего часть россиян лишились дохода, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU

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