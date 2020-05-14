Доктор сообщил о поразительной скорости ухудшения состояния пациентов при коронавирусе
Резкое ухудшение больных с коронавирусной инфекцией, даже если сначала болезнь протекала в легкой или бессимптомной форме, может произойти очень быстро, с поразительной скоростью. О переходе пациентом с подтверждённым диагнозом из одного состояния в другое во время лечения рассказал главный внештатный инфекционист управления делами российского президента и глава центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов.
- Скорость перехода от легкой в среднюю и тяжелую форму заболевания коронавирусом очень быстрая. Утром пациент может чувствовать себя более-менее неплохо, а вечером уже может оказаться в реанимации в крайне тяжелом состоянии, - объяснил специалист в интервью РИА Новости.
Георгий Сапронов также добавил, что большая часть медиков не готова к такому резкому ухудшению здоровья своих пациентов, ведь «стремительность развития болезни поражает». Поэтому, по его словам, для врачей очень важно наблюдение за пациентом.
До этого российское министерство здравоохранения рассказало о серьезных осложнениях у больных инфекцией. Так, 20-30 процентов зараженных страдают от осложнения, проявляющегося почечной недостаточностью.
ИСТОЧНИК KP.RU
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