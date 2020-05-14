2020-05-14T10:31:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Доктор сообщил о поразительной скорости ухудшения состояния пациентов при коронавирусе

Пациентам резко становится хуже даже при легкой форме заболевания
Ксения АНУФРИЕВА
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Доктор сообщил о поразительной скорости ухудшения состояния пациентов при коронавирусеДоктор сообщил о поразительной скорости ухудшения состояния пациентов при коронавирусеФото: REUTERS
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Резкое ухудшение больных с коронавирусной инфекцией, даже если сначала болезнь протекала в легкой или бессимптомной форме, может произойти очень быстро, с поразительной скоростью. О переходе пациентом с подтверждённым диагнозом из одного состояния в другое во время лечения рассказал главный внештатный инфекционист управления делами российского президента и глава центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов.

- Скорость перехода от легкой в среднюю и тяжелую форму заболевания коронавирусом очень быстрая. Утром пациент может чувствовать себя более-менее неплохо, а вечером уже может оказаться в реанимации в крайне тяжелом состоянии, - объяснил специалист в интервью РИА Новости.

Георгий Сапронов также добавил, что большая часть медиков не готова к такому резкому ухудшению здоровья своих пациентов, ведь «стремительность развития болезни поражает». Поэтому, по его словам, для врачей очень важно наблюдение за пациентом.

До этого российское министерство здравоохранения рассказало о серьезных осложнениях у больных инфекцией. Так, 20-30 процентов зараженных страдают от осложнения, проявляющегося почечной недостаточностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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