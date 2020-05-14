В Совфеде прокомментировали рекомендации отменить общие перемены в школах

14 Май 2020 2020-05-14T10:34:23+03:00

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В Совете Федерации поддержали рекомендации Роспотребнадзора отменить общие перемены в школах и запретить ребятам из разных классов контактировать друг с другом во избежание риска распространения коронавируса. Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова отметила, что в настоящее время очень важно прислушиваться к рекомендациям надзорных органов, поскольку они направлены на сохранение здоровья детей и их родителей.

«Я считаю, что мы очень чётко и чутко должны прислушиваться к рекомендациям всех надзорных органов, поскольку они делаются только для того, чтобы сберечь здоровье наших детей», — цитирует сенатора RT.

Гумерова добавила, что родителям и педагогам необходимо провести разъяснительные беседы и объяснить детям, что эти меры необходимые и временные.

Парламентарий добавила, что чем чётче будут выполняться рекомендации, тем быстрее будут сняты ограничения.

Напомним, ранее Роспотребнадзор выпустил список рекомендаций, в которых прописаны новые требования к учебным организациям. В частности, в школах рекомендовано исключить общение учеников из разных классов между собой, отменить общие перемены и для всех групп составить индивидуальное расписание. Передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU