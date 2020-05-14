2020-05-14T11:09:21+03:00
Общество

В России построят 25 заводов для утилизации отходов

Стоимость проекта составляет 600 миллиардов рублей
Ксения АНУФРИЕВА
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В России построят 25 заводов для утилизации отходовВ России построят 25 заводов для утилизации отходовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На территории России крупнейшие компании договорились о строительстве не менее 25 заводов для утилизации коммунальных отходов за 600 миллиардов рублей. Строительство организуют компании Ростех, Росатом и ВЭБ.РФ, говорится в сообщении организаций 14 мая.

- Стороны готовы построить предприятия с высокой степенью локализации производства оборудования для обслуживания крупнейших туристических центров страны, а также в агломерациях с населением не менее 500 тысяч человек, - заявили представители компаний.

Строительство завод для утилизации отходов позволит предотвратить возникновение более 80 новых мусорных полигонов, закрыть 25 действующих и сохранить около 60 тысяч гектаров земель.

Заводы станут финальным звеном системы обращения с отходами, а такому виду утилизации будут подвергаться фракции, которые невозможно переработать и вернуть во вторичный оборот, - сказал глава Ростеха Сергей Чемезов.

Реализация проекта также создаст приток в 459 миллиардов рублей дополнительных инвестиций в российскую промышленность и позволит сформировать в России новую отрасль с высоким экспортным потенциалом. При наличии готового российского решения в области выработки энергии из отходов появится возможность его экспорта в такие страны, как Индия, Индонезия, ЮАР и иные страны мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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