2020-05-14T11:09:19+03:00
Экономика

Каждый десятый дом в России может остаться без отопления зимой

На подготовку к отопительному сезону предприятиям ЖКХ не хватает более 70 млрд рублей
Елена АКИМОВА
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Каждый 10-й дом могут не успеть подготовить к отопительному сезонуКаждый 10-й дом могут не успеть подготовить к отопительному сезонуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Каждый десятый дом в России рискует остаться без отопления зимой. Предприятиям ЖКХ не хватает крупной суммы денег для проведения необходимой подготовки. Речь идет о 70 млрд рублей, пишет газета «Известия».

В первую очередь в зоне риска жилье, построенное до 1970-х годов. При его подготовке данного к зиме и ранее возникали сложности, а сейчас, когда собираемость платы за услуги ЖКХ снизилась, ситуация почти тупиковая.

УК тратят миллионы рублей на дезинфекцию подъездов из средств, которые были запланированы на текущий ремонт.

- Есть риск, что к новому отопительному сезону не успеют подготовить на должном уровне каждый десятый дом в стране, - спрогнозировала исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

О проблемах сигнализируют из малых городов, на фоне снижения доходов из-за короновируса, жители почти полностью перестали платить за коммуналку. Например, в апреле собираемость платы за воду упала на 50%.

Замглавы ассоциации «ЖКХ и городская среда» Дмитрий Гордеев приводит свою статистику: собираемость платежей за ЖКУ у управляющих компаний в марте и апреле снизилась на 20–50% в зависимости от региона. А незапланированные траты на дезинфекцию составили 40% от сборов на содержание общего имущества.

- Власти не должны допустить, чтобы отопительный сезон сорвался. ЖКХ – это система жизнеобеспечения, первое о чем нужно думать и на что выделять бюджет, - заключает глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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