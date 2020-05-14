2020-05-14T11:30:04+03:00
Общество

Депутаты оценили вероятность объединения Югры с Тюменской областью и Ямалом

Вопрос объединения территорий поднимается уже почти 20 лет
Ксения АНУФРИЕВА
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Депутаты оценили вероятность объединения Югры с Тюменской областью и ЯмаломДепутаты оценили вероятность объединения Югры с Тюменской областью и ЯмаломФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Депутат российской Государственной думы от Ханты-Мансийского автономного округа Виктор Сысун оценил вероятность объединения Югры с Тюменской областью и Ямалом, которое было предложение чиновником Павлом Дорохиным. По словам депутата, вероятность объединения территорий крайне мала, а этот вопрос обсуждается уже очень давно.

Напомним, ранее врио глав Архангельской области Александр Цыбульский и Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный подписали меморандум о намерении объединить два региона, а Дорохин в интервью РИА Новости заявлял, что субъекты могут объединить уже в следующем году.

- В том или ином ключе этот вопрос поднимается уже более 20 лет на моей памяти. Не могу сказать, что это в принципе невозможно, но вероятность именно такого объединения, считаю, невелика, - сообщил 14 мая депутат Сысун.

Политик отметил, что в настоящее время Югра и Ямал - отдельные субъекты России, что прописано в Конституции страны и указывается в последних поправках в главный закон государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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