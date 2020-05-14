Из-за пандемии коронавируса россиянки станут чаще рожать дома

14 Май 2020 2020-05-14T12:02:05+03:00

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Пандемия коронавируса может спровоцировать всплеск домашних родов. Специалисты прогнозируют, что беременные, опасаясь заражения, будут настаивать на появлении ребенка в домашних условиях.

В России это порядка 5–8% женщин «из числа тревожных», заявила директор Ассоциации народонаселения и развития акушер-гинеколог Любовь Ерофеева.

Врач уверена, что опасения заразиться COVID-19 напрасны. Перинатальные центры и родильные дома являются примером соблюдения санэпидрежима. Чаще всего женщина рожает в индивидуальном зале, за ней закреплена бригада медиков.

А вот домашние роды несут в себе опасность как для малыша, так и для мамы. Даже если процедура проводится выездной акушеркой, то нельзя гарантировать результат. В случае возникновения осложнений роженицу и ребенка могут не успеть доставить в реанимацию, на счету каждая секунда.

- Я бы ни одному человеку не рекомендовал рожать в таких условиях Сотрудники служб, которые принимают роды на дому, умеют убеждать – это их заработок. Такие специалисты стараются брать только здоровых женщин, измеряют их таз. Но порой размер головки плода и анатомический размер таза не исключает такого понятия, как клинически узкий таз. Приезжающий на дом специалист может не знать этого. А подобный диагноз провоцирует обильные кровотечения при родах, гематомы или даже ДЦП у новорожденного, - комментирует NEWS.ru Камиль Бахтияров, доктор медицинских наук, акушер-гинеколог.

ИСТОЧНИК KP.RU