2020-05-14T12:37:10+03:00
Общество

В России предсказали рост разводов: как сохранить семью

Эксперт по семейным отношениям объяснила, как вернуть «загулявшего» мужа в семью
Елена АКИМОВА
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Психолог посоветовала, стоит ли возвращать загулявшего мужа в семьюПсихолог посоветовала, стоит ли возвращать загулявшего мужа в семьюФото: Shutterstock
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Пандемия коронавируса нанесла удар не только по кошельку россиян, но и по их семьям. Многие не смогли пройти испытание изоляцией и помышляют о разводе. Эксперты сходятся во мнении, что как только все ограничения будут сняты, страну захлестнет волна расставаний.

Ведущий семейный психолог Екатерина Верченова дала советы, как сохранить семейных очаг и вернуть «загулявшего» мужа в семью.

Если женщина столкнулась с изменами, то первым делом стоит честно ответить на вопрос: нужен ли вообще такой партнер. Если несмотря на все проступки теплое чувство имеется, то нужно брать курс на сохранение отношений.

Важно убедиться, что партнер осознал ошибку и не настроен терять свою вторую половинку.

- Если пара готова отбросить все обиды и идти дальше, минуя точку невозврата, то есть шанс сохранить отношения, - объясняет психолог Пятому каналу.

Если же обиженная сторона притворяется, что простила, то о светлом будущем не стоит вести речи.

- Можно удержать изменника физически, но эмоционально – нет. Важно, чтобы все общение с любовницей прекратилось. Если разлучница отпускает мужчину, то он вернется в семью, но часто он оказывается меж двух огней, - отмечает специалист.

Обстановка с коронавирусом подливает масла в огонь. Ограничения личного пространства усиливают тоску как со стороны брошенной жены, так и со стороны любовницы, не имеющей статуса законной супруги.

- Именно поэтому важно точно взвесить все «за» и «против», прежде, чем планировать возвращение изменщика, ведь здесь придется серьезно потрудиться, - заключила Екатерина Верченова.

Ранее психолог и доктор культурологических наук Андрей Зберовский посоветовал, как не сойти с ума дома и не достать свою вторую половину. Вот его 10 советов, которые помогут пережить самоизоляцию без потрясений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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