Исчезли романы на стороне - рухнул брак: Эксперт объяснил ожидаемый рост числа разводов из-за самоизоляции

14 Май 2020 2020-05-14T12:44:12+03:00

Юристы предупреждают, что уже в июне Россию ждет бум разводов

Изменить размер текста: A A

С каждым днем становится все более очевидно, что самоизоляция и долгое пребывание дома сильно ударилb по российским семьям. Юристы считают, что в июне страну сотрясет бум разводов. Причин может быть множество.

По словам экспертов, разводы могут быть связаны и с тем, что на самоизоляции у людей исчезли романы на стороне.

- Не секрет, что среди супружеских пар достаточно большой процент романов на стороне. Это не обязательно романы, перетекающие в секс, но и флирт, душевные разговоры. Люди перестали ходить на работу, на сторону бегать тоже не получается — они лишились эмоциональной разрядки, - рассказал Kp.ru директор юридического агентства «Гамбит-С» Сергей Тетерин.

По его словам, люди не могут восполнить то общение, которое было на стороне, семейным. Дома, как правило, и поговорить-то не с кем. Пары не получают эмоциональной разрядки, как это было раньше, отсюда и большое число разводов.

Причем юристы отмечают, что больше всего разводов будет именно среди внешне благополучных семей.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Задумались, с кем жили: в России вдвое вырастет число разводов

Как самоизоляция заставила пересмотреть свои взгляды на брак (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU