2020-05-14T12:53:55+03:00
Коронавирус Covid-19

В Минздраве сравнили коронавирус с радиацией

Замглавы ведомства приехал в Дагестан, где отмечаются вспышки заболеваемости
Ася КУЗНЕЦОВА
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Замминистра здравоохранения сравнил коронавирус с радиациейЗамминистра здравоохранения сравнил коронавирус с радиациейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев во время своего визита в республику Дагестан сравнил опасность от заражения коронавирусом с влиянием радиации на человека.

- Заболевание очень быстро распространяется, растёт количество смертей. Это как радиация, его не чувствуешь, но люди болеют, умирают, - передаёт слова Гриднева РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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