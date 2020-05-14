В Минздраве сравнили коронавирус с радиацией

14 Май 2020 2020-05-14T12:53:55+03:00

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Заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев во время своего визита в республику Дагестан сравнил опасность от заражения коронавирусом с влиянием радиации на человека.

- Заболевание очень быстро распространяется, растёт количество смертей. Это как радиация, его не чувствуешь, но люди болеют, умирают, - передаёт слова Гриднева РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU