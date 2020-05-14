В Японии отменили режим ЧС по коронавирусу на большей части страны
Режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за пандемии коронавирусной инфекции, сегодня, 14 мая, отменили на большей части Японии – ограничения сняли в 39 из 47 префектур государства. Режим ЧС продолжит действовать в Токио и Осаке, рассказал глава японского правительства Синдзо Абэ в рамках пресс-конференции.
Режим ограничений из-за пандемии был введен в Японии в начале апреля, до 31 мая власти страны распространили его на все регионы. Главным критерием для снятия ограничений стало снижение количества заражений коронавирусом до 0,5 случая на 100 тысяч жителей страны.
- Сегодня мы возвращаемся к новой повседневной жизни. Нам необходимо содействие всех граждан, чтобы не допустить распространение эпидемии, - заявил Абэ.
По его словам, в тех районах, где режим ЧС будет снят, правительство все равно просят придерживаться социальной дистанции, постоянно мыть руки, не посещать места массового скопления людей, кафе и ночные клубы.
По последним данным, в Японии с начала пандемии медики выявили более 16,7 тысяч случаев заболевания. От коронавируса погибли более 700 жителей страны, более девяти тысяч – выздоровели. Около 250 заболевших в настоящее время находятся в отделении интенсивной терапии в тяжелом состоянии.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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