2020-05-14T13:08:02+03:00
В мире

В небе над США появилась надпись "Мой руки" на русском языке

Неизвестный пилот за час вывел два слова над Флоридой
Ася КУЗНЕЦОВА
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Над штатом Флорида пилот написал на русском "Мой руки"Над штатом Флорида пилот написал на русском "Мой руки"
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В США неизвестный пилот маршрутом своего самолёта написал в небе два слова на русском языке. На карте его маршрута на портале FlightRadar можно прочитать фразу "Мой руки".

По данным портала, экипаж 13 мая примерно в течение часа выполнял полёт на лёгком самолёте Cessna 172N Skyhawk. Воздушное судно вылетело из города Форт-Лодердейл в штате Флорида.

ИСТОЧНИК KP.RU

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