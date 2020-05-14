В небе над США появилась надпись "Мой руки" на русском языке
Неизвестный пилот за час вывел два слова над Флоридой
Над штатом Флорида пилот написал на русском "Мой руки"
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В США неизвестный пилот маршрутом своего самолёта написал в небе два слова на русском языке. На карте его маршрута на портале FlightRadar можно прочитать фразу "Мой руки".
По данным портала, экипаж 13 мая примерно в течение часа выполнял полёт на лёгком самолёте Cessna 172N Skyhawk. Воздушное судно вылетело из города Форт-Лодердейл в штате Флорида.
ИСТОЧНИК KP.RU