Эксперт рассказал, как будут проходить внутренние экзамены в вузы в 2020 году

14 Май 2020 2020-05-14T13:28:30+03:00

Ректор университета рассказал, как будут проходить внутренние экзамены в вузы в это году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Многие из них будут проводиться в дистанционном формате

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Минпросвещения сообщило о повторном переносе ЕГЭ в этом году. Теперь экзамен планируют провести во второй половине июня.

В связи с этим сдвигаются и внутренние экзамены в вузах. Пока что в университетах готовятся к тому, чтобы завершить все зачисления в августе и начать учебный год в сентябре.

Однако внутренние экзамены во многих университетах будут проходить дистанционно. Ректор Московского политехнического университета Владимир Миклушевский рассказал, как это будет организованно в его вузе.

- Мы закупили уже услуги компаний по прокторингу – то есть, это программное обеспечение, которое позволяет в дистанционном режиме не просто принимать экзамены, но и идентифицировать человека, сидящего за компьютером, и его поведение за компьютером, - сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

Миклушевский отметил, что компьютер будет следить за чистотой экзамена. То есть он сможет сигнализировать, если человек повернулся или на его место кто-то сел.

В качестве примера ректор привел экзамен по академическому рисунку, который будет проводиться в дистанционном формате.

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ИСТОЧНИК KP.RU