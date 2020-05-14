Кассирша на вокзале умерла из-за плевка заражённого коронавирусом

14 Май 2020 2020-05-14T13:29:51+03:00

Мужчина набросился на двух женщин, кашлял и сказал, что у него COVID-19

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В Великобритании кассирша вокзала Виктория в центре Лондона скончалась от коронавируса после того, как на неё плюнул заражённый мужчина, сообщает The Guardian. Свидетелем произошедшего была сестра погибшей.

Утром 22 марта 47-летняя Белли Муджинга и её напарница работали в железнодорожной кассе. На них не было масок и любых других средств защиты, поскольку руководство не позволяет им надевать их. Внезапно на обеих женщин набросился один из посетителей вокзала. Он стал специально кашлять на них и плюнул, предупредив, что у него подтверждён коронавирус.

Спустя несколько у обеих сотрудниц обнаружили коронавирус. Белли положили в больницу, поскольку ещё до заражения у неё были проблемы с органами дыхания. Некоторое время она была подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких, но пятого апреля Белли скончалась. У неё остались муж и 11-летняя дочка Ингрид.

Коллеги Белли рассказали изданию, что руководство знало о проблемах Белли с органами дыхания, но настаивало, чтобы она продолжала работать в зале. Кроме того, её заставили вернуться к работе после нападения заражённого, несмотря на то, что Белли была потрясена произошедшим.

ИСТОЧНИК KP.RU