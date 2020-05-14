Ямбург рассказал, готовы ли школы к перенесенному ЕГЭ

14 Май 2020 2020-05-14T14:50:51+03:00

Ямбург рассказал, как будет проходить ЕГЭ в этом году Фото: Евгения ГУСЕВА

Ранее в Минпросвещения сообщили, что в этом году экзамен может пройти во второй половине июня

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В Минпросвещения сообщили о повторном переносе ЕГЭ в этом году. Точные сроки в ведомстве пока не называют, но предполагается, что экзамен пройдет во второй половине июня.

Заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург рассказал, насколько школы готовы к этому.

- Условные камеры уже стоят, можно сделать так, чтобы расстояние между детьми не два метра было, а и десять метров. Огромные же здания в школах. Большие московские школы позволяют все это сделать, - сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

Ямбург добавил, что ученики сейчас продолжают заниматься и готовиться к экзаменам в обычном режиме. Они связываются с учителями в режиме онлайн, совсем скоро начнутся консультации к экзаменам.

- Единственное, что неприятно может быть, что часть каникул будет потеряна, но, с другой стороны, это взрослые люди. И для них важно поступление, будущая специальность, - отметил Ямбург.

Напомним, ОГЭ для девятиклассников в этом году решили отменить. Оценки в аттестат школьники получат на основе итоговых отметок. ЕГЭ также будут сдавать не все. Те, кто не планируют поступать в вуз в этом году, могут отказаться от экзамена. Оценки в аттестат им также выставят на основе годовых.

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ИСТОЧНИК KP.RU