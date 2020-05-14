2020-05-14T14:08:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Эксперт заявил, что вакцину от COVID-19 могут одобрить через год

Специалисты скептически отнеслись к заявлениям о возможности разработки лекарства к сентябрю
Ксения АНУФРИЕВА
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Эксперт заявил, что вакцину от коронавируса могут одобрить не ранее, чем через годЭксперт заявил, что вакцину от коронавируса могут одобрить не ранее, чем через годФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Вакцина от коронавирусной инфекции может быть одобрена только лишь через год или позже при самом оптимистичном сценарии. Такое мнение высказал руководитель подразделения по вакцинам Европейского агентства по лекарственным средствам Марко Кавальери.

Специалисты агентства скептически отнеслись к заявлениям некоторых стран о том, что лекарство от болезни может быть готово уже летом или к сентябрю этого года.

- Нужно учитывать, что разработка вакцина ведется с нуля, при самом оптимистичном развитии ситуации она может быть готова через год, к началу 2021, - цитирует слова эксперта Reuters.

В настоящее время Европейское агентство по лекарственным средствам обсуждает с разработчиками 33 потенциальных вакцин их успехи. Специалисты отмечают, что назвать сроки разработки очень тяжело.

- Основываясь на прошлом опыте, мы считаем, что на это может уйти год. Только за это время вакцина от коронавируса будет готова для одобрения и произведена в достаточных количествах для повсеместного распространения, - добавили в агентстве.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев сравнил опасность от заражения коронавирусом с влиянием радиации на человека.

Меры профилактики вирусных инфекций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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