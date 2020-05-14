Следователи ужесточили обвинение бизнесмену Бойко-Великому

14 Май 2020 2020-05-14T14:18:23+03:00

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Российский Следственный комитет в окончательной редакции предъявил обвинения основателю организации "Ваш финансовый попечитель" бизнесмену Василию Бойко-Великому. Сумма растраты, согласно новой версии обвинения, составила почти 89 миллионов рублей. Ранее предпринимателю вменялось семь невозвратных кредитов на общую сумму около 23 миллионов рублей и 120 тысяч долларов.

- Нашему подзащитному было предъявлено обвинение в окончательной редакции. С точки зрения защиты, там два эпизода растраты из которых второй эпизод разбит на 13 - по количеству кредитов. Уголовное дело насчитывает порядка 300 томов, - рассказала ТАСС адвокат бизнесмена Виктория Шонина.

Василий Бойко-Великий до сих пор не признал свою вину. По словам адвоката, срок исполнения обязательств по этим кредитам еще не наступил, поэтому предприниматель не признает вину и дает показания о том, что к оформлению данных кредитов никакого отношения не имел.

Басманный суд сегодня также продлил срок ареста Бойко-Великому до 12 месяцев, то есть до 19 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU