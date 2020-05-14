2020-05-14T14:26:47+03:00
Происшествия

В Европе выросло число магазинных краж из-за грузинских воров в законе

Главы мафиозных кланов организовали группировки, ворующие в торговых центрах
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Грузинские воры в законе организовали в Европе сеть группировок, ворующих в торговых центрахГрузинские воры в законе организовали в Европе сеть группировок, ворующих в торговых центрахФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Грузинские воры в законе организовали сеть группировок, ворующих товары в магазинах и торговых центрах в Италии, Испании, Франции и Португалии, сообщает французское издание Valeurs Actuelles.

С 2015 года руководит мафиозным кланом 38-летний Георгий П. Он же стоял во главе воровской сети в Париже, сообщает Центральное управление по борьбе с организованной преступностью (OCLCO).

Следствие смогло благодаря прослушке выявить ещё двух лидеров группировок: Нодара Г. и Илью К.

В течение последних двух лет в Европе резко выросло число краж в крупных торговых сетях. Владельцы несут большие убытки из-за воровства одежды, парфюмерии и электроники. Следователи пришли к выводу, что виновны в них в основном не мелкие преступники, а грузинские воры в законе.

35 подозреваемых в участии в воровской сети задержали ещё в 2017году. Прокуратура Парижа расследует их дело уже 2,5 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава Минобрнауки Валерий Фальков переболел коронавирусом
Ученые из России и Италии работают над совместным проектом по лечению от коронавируса с помощью плазмы крови
Испытания российской вакцины от коронавируса в "Векторе" завершатся в июне
Эксперт рассказал, как купить правильную медицинскую маску
Ямбург рассказал, готовы ли школы к перенесенному ЕГЭ
Глава НАТО обвинил Россию и Китай в стремлении получить влияние на ЕС в условиях пандемии коронавируса
Минобрнауки готовит сценарий приёмной кампании, если ЕГЭ перенесут на август
Путин призвал не забывать о стратегических задачах во время пандемии
Росавиация предложила три этапа снятия ограничений в самолетах
В Европе выросло число магазинных краж из-за грузинских воров в законе
Пожар в доме на Фрунзенской набережной: Один человек погиб, полыхает несколько балконов
Следователи ужесточили обвинение бизнесмену Бойко-Великому
Эксперт заявил, что вакцину от COVID-19 могут одобрить через год
Министр культуры Любимова вылечилась от коронавируса
Кассирша на вокзале умерла из-за плевка заражённого коронавирусом
Эксперт рассказал, как будут проходить внутренние экзамены в вузы в 2020 году
В небе над США появилась надпись "Мой руки" на русском языке
В Японии отменили режим ЧС по коронавирусу на большей части страны
В Минздраве сравнили коронавирус с радиацией
Исчезли романы на стороне - рухнул брак: Эксперт объяснил ожидаемый рост числа разводов из-за самоизоляции
Россияне впервые стали пить кофе больше, чем чай
В России предсказали рост разводов: как сохранить семью
В Италии заметили всплеск воспалений из-за коронавируса у детей
Из-за пандемии коронавируса россиянки станут чаще рожать дома