В Европе выросло число магазинных краж из-за грузинских воров в законе

14 Май 2020 2020-05-14T14:26:47+03:00

Грузинские воры в законе организовали в Европе сеть группировок, ворующих в торговых центрах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Грузинские воры в законе организовали сеть группировок, ворующих товары в магазинах и торговых центрах в Италии, Испании, Франции и Португалии, сообщает французское издание Valeurs Actuelles.

С 2015 года руководит мафиозным кланом 38-летний Георгий П. Он же стоял во главе воровской сети в Париже, сообщает Центральное управление по борьбе с организованной преступностью (OCLCO).

Следствие смогло благодаря прослушке выявить ещё двух лидеров группировок: Нодара Г. и Илью К.

В течение последних двух лет в Европе резко выросло число краж в крупных торговых сетях. Владельцы несут большие убытки из-за воровства одежды, парфюмерии и электроники. Следователи пришли к выводу, что виновны в них в основном не мелкие преступники, а грузинские воры в законе.

35 подозреваемых в участии в воровской сети задержали ещё в 2017году. Прокуратура Парижа расследует их дело уже 2,5 года.

ИСТОЧНИК KP.RU