2020-05-14T14:58:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Росавиация предложила три этапа снятия ограничений в самолетах

На первых двух на борт не будут пускать людей с температурой
Ксения АНУФРИЕВА
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Росавиация предложила три этапа снятия ограничений в самолетахРосавиация предложила три этапа снятия ограничений в самолетахФото: REUTERS
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Росавиация предлагает снимать ограничения по коронавируса в три этапа, на первых двух в самолет не будут пускать с температурой выше 37,5 градусов. По мнению специалистов это позволит предотвратить заражения пассажиров воздушных судов. Об этом в Росавиации сообщили 14 мая.

- Учитывая рекомендации Роспотребнадзора, предлагается трехэтапный план снятия ограничений, введенных в связи с изменяющейся ситуацией с COVID-19, с разделением требований к пассажирам и экипажу. На первых двух этапах надо проверять температуру пассажиров. На третьем бесконтактная термометрия пассажиров при вступлении на борт отменяется, - говорится в сообщении.

Как накануне сообщал сайт kp.ru, компания «Победа» поэтапно возобновит полеты по России с 1 июня. При этом продажа билетов на внутренние рейсы летом начинается уже с сегодняшнего дня, 14 мая.

Ранее глава Роспотребнадзора предлагала три этапа для постепенно снятия ограничений, введенных властями из пандемии коронавируса. На первом из них россиянам предложили заниматься спортом на улице, на втором снять запрет на прогулки и открыть образовательные учреждения, а на третьем – открыть парки и скверы с учетом соблюдения дистанции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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