Минобрнауки готовит сценарий приёмной кампании, если ЕГЭ перенесут на август
Министерство образования и науки готовит сценарий приёмной кампании на случай переноса ЕГЭ на август, сообщил заместитель главы ведомства Дмитрий Афанасьев.
- Конечно. У нас есть соответствующая нормативная база, под котоую вузы свои локальные документы принимают, - заявил он в эфире Первого канала.
Ранее сайт KP.RU сообщал, что проведение Единого государственного экзамена в России решено перенести.
Кроме того, в России отменили ОГЭ для 9-классников. Итоговые оценки выставят на основании годовых, также уточнили в Минпросвещения.
До этого начать проведение ЕГЭ планировали 8 июня. При этом в Рособрандзоре допускали вариант, при котором выпускники могли бы начать сдавать ЕГЭ с 1 июня и закончить 31 июля. При этом регионы могли бы самостоятельно обозначать сроки проведения выпускных экзаменов.
ИСТОЧНИК KP.RU