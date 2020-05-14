Минобрнауки готовит сценарий приёмной кампании, если ЕГЭ перенесут на август

14 Май 2020 2020-05-14T15:11:16+03:00

В России готовят сценарий приёмной кампании на случай переноса ЕГЭ на август Фото: Артем КИЛЬКИН

Ранее ведомство сообщило, что экзамен перенесли с 8 июня на более поздний срок

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Министерство образования и науки готовит сценарий приёмной кампании на случай переноса ЕГЭ на август, сообщил заместитель главы ведомства Дмитрий Афанасьев.

- Конечно. У нас есть соответствующая нормативная база, под котоую вузы свои локальные документы принимают, - заявил он в эфире Первого канала.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что проведение Единого государственного экзамена в России решено перенести.

Кроме того, в России отменили ОГЭ для 9-классников. Итоговые оценки выставят на основании годовых, также уточнили в Минпросвещения.

До этого начать проведение ЕГЭ планировали 8 июня. При этом в Рособрандзоре допускали вариант, при котором выпускники могли бы начать сдавать ЕГЭ с 1 июня и закончить 31 июля. При этом регионы могли бы самостоятельно обозначать сроки проведения выпускных экзаменов.

ИСТОЧНИК KP.RU