2020-05-14T15:03:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Эксперт рассказал, как купить правильную медицинскую маску

Хорошие изделия, в первую очередь, должны быть аккуратно и надежно сшиты
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Эксперт рассказал, как выбрать маскуЭксперт рассказал, как выбрать маскуФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Главная функция медицинской маски – защита от вирусов. Однако защитить от инфекции может не любое изделие. Как правильно выбрать нужную маску и не нарваться на подделку, рассказал эксперт Виктор Артюшин.

Специалист отметил, что внешне обычный человек не определит, если ли у маски специальный защитный слой. Однако внимание стоит обратить на то, насколько аккуратно сшито изделие.

«По внешнему виду маска должна быть просто аккуратной, то есть не может быть неправильно пропаянной или прошитой. Такая маска не прошла бы ни один тест», - цитирует Артюшкина телеканал «360».

При этом специалист добавил, что хорошую маску можно купить в аптеке, а вот в ларьке или, например, на заправке, маска может быть не медицинская, а просто защитная. Такой «аксессуар» не пропускает пыль и грязь, но не способен защитить от вирусов, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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