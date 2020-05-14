2020-05-14T15:55:58+03:00
В мире

Лукашенко считает несправедливым, что российский газ для Белоруссии дороже, чем для Германии

Ранее министр энергетики Белорусси объявил, что власти страны будут инициировать вопрос о снижении стоимости сырья
Юлия САЛЬНИКОВА
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Александр ЛукашенкоАлександр ЛукашенкоФото: REUTERS
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский газ достается белорусам дороже, чем немцам. Он привел данные о стоимости сырья в этих двух странах.

- Вчера я получил информацию, что Россия продает природный газ в Европе в это непростое время по цене до 70 долларов: 65-68 долларов, но никак не 127 долларов, как для Беларуссии. Какая здесь ситуация и обстановка, на что мы можем рассчитывать в будущем?- приводит его слова агентство БелТА.

Он сообщил, что этот вопрос уже поднимали во время видеоконференции ЕАЭС, эту тему он рассчитывает обсудить на предстоящих конференциях. Такой же позиции придерживаются и в правительстве страны, министр энергетики Белоруссии объявил о планах добиваться снижения стоимости газа.

Ранее Александр Лукашенко объяснял необходимость снижения стоимости газа мировым падением цен на нефть - "такой цены в 127 долларов уже нигде нет", говорил президент Белоруссии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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