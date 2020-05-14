2020-05-14T15:46:18+03:00
Коронавирус Covid-19

"Придется жить в новой реальности": Представитель ВОЗ - о возможности новых вспышек коронавируса

Эксперт отметила, что нам надо быть готовыми к новым вспышкам заболеваемости
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Мелита Вуйнович. Фото: Владимир Гердо/ТАССМелита Вуйнович. Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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Представитель ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) Мелита Вуйнович не исключила, что в скором времени мир может сотрясти вторая волна коронавируса. И она будет не одна.

- К сожалению, придется жить в новой реальности. Жить с этим вирусом. И только от нас зависит, насколько мы будем готовы, чтобы не допустить такого взрывного роста заболеваемости, - сказала Вуйнович в эфире радио "Комсомольская правда".

Если мы будем хорошо подготовлены и осторожны, то это увидим лишь маленькие очаги заболеваемости. Но их надо сразу заметить и остановить, чтобы избежать роста заражений, добавила Вуйнович.

Напомним, 4 мая число заболевших коронавирусом в России начало потихоньку снижаться. За сутки было выявлено выявлено 9 974 новых заражённых коронавирусом. Последний раз ежесуточный показатель составлял меньше 10 тысяч только 2 мая

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ИСТОЧНИК KP.RU

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