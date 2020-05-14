2020-05-14T16:07:12+03:00
Общество

Известные военкоры поделятся личными историями из горячих точек

Первый выпуск программы «Забытые герои» уже доступен на телеканале RT
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Rt запускает новый проект "Военкоры"Rt запускает новый проект "Военкоры"
Изменить размер текста:

Телеканал RT запустил новый проект «Военкоры». В первом выпуске журналисты, прошедшие горячие точки, расскажут самые запоминающиеся истории, свидетелями которых стали за время боевых действий.

Первый выпуск программы получил название «Забытые герои», он уже доступен для просмотра.

«Это вам за пацанов!» — слова погибшего в Сирии летчика Романа Филипова знают все. Он — Герой России. Его имя известно, но это скорее исключение.

Как много тех, чьи имена знают только их сослуживцы. Обо всех не расскажешь, но каждый достоин того, чтобы о его подвиге знали не только в горячей точке, но и там, где жизнь течет в мирном русле.

«Правильно ли, что Россия иногда с трудом признает потери в горячих точках? Почему герои войны остаются неизвестными? Должны ли мы иметь возможность гордиться своими героями? А как в других странах?» — говорится в описании к программе.

В эфире первого выпуска появятся военкоры Роман Бабаян, Александр Сладков, Семён Пегов, Ольга Курлаева, вместе с ними о событиях будет рассуждать бывший военный Захар Прилепин.

Гости в студии попытаются разобраться в проблемах, которые сегодня существуют там, где идет война. А еще ответить на вопросы: что нужно сделать, чтобы в России знали всех своих героев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ученый назвал возможное место возникновения новой пандемии
ЕГЭ по русскому языку планируют провести за два дня
Путин предложил создать национальную базу генетической информации
Стало известно, как будут работать школы после открытия
В МИД России обвинили США в недостойном поведении из-за Китая
Представитель ВОЗ предложила разрешить пенсионерам прогулки
Путин заявил, что новый план развития экономики может предусматривать структурные изменения
Рособрнадзор рассматривает возможность проведения ЕГЭ с 19 июня
«Фанаты на удаленке»: Футбольный стадион заполнили картонными фигурами болельщиков
Известные военкоры поделятся личными историями из горячих точек
"Придется жить в новой реальности": Представитель ВОЗ - о возможности новых вспышек коронавируса
Путину рассказали, как будут спасать Заворотнюк от рака
Лукашенко считает несправедливым, что российский газ для Белоруссии дороже, чем для Германии
Глава Минобрнауки Валерий Фальков переболел коронавирусом
Ученые из России и Италии работают над совместным проектом по лечению от коронавируса с помощью плазмы крови
Испытания российской вакцины от коронавируса в "Векторе" завершатся в июне
Эксперт рассказал, как купить правильную медицинскую маску