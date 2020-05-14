Известные военкоры поделятся личными историями из горячих точек

14 Май 2020 2020-05-14T16:07:12+03:00

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Телеканал RT запустил новый проект «Военкоры». В первом выпуске журналисты, прошедшие горячие точки, расскажут самые запоминающиеся истории, свидетелями которых стали за время боевых действий.

Первый выпуск программы получил название «Забытые герои», он уже доступен для просмотра.

«Это вам за пацанов!» — слова погибшего в Сирии летчика Романа Филипова знают все. Он — Герой России. Его имя известно, но это скорее исключение.

Как много тех, чьи имена знают только их сослуживцы. Обо всех не расскажешь, но каждый достоин того, чтобы о его подвиге знали не только в горячей точке, но и там, где жизнь течет в мирном русле.

«Правильно ли, что Россия иногда с трудом признает потери в горячих точках? Почему герои войны остаются неизвестными? Должны ли мы иметь возможность гордиться своими героями? А как в других странах?» — говорится в описании к программе.

В эфире первого выпуска появятся военкоры Роман Бабаян, Александр Сладков, Семён Пегов, Ольга Курлаева, вместе с ними о событиях будет рассуждать бывший военный Захар Прилепин.

Гости в студии попытаются разобраться в проблемах, которые сегодня существуют там, где идет война. А еще ответить на вопросы: что нужно сделать, чтобы в России знали всех своих героев.

ИСТОЧНИК KP.RU