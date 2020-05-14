2020-05-14T16:31:53+03:00
Общество

Рособрнадзор рассматривает возможность проведения ЕГЭ с 19 июня

Экзамены перенесли из-за пандемии коронавируса
Ксения АНУФРИЕВА
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Рособрнадзор рассматривает возможность проведения ЕГЭ с 19 июняРособрнадзор рассматривает возможность проведения ЕГЭ с 19 июняФото: Евгения ГУСЕВА
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Специалисты Рособрнадзора рассматривают различные варианты проведения ЕГЭ для выпускников школ с 19 июня и позже. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ведомства.

- Экзамены для выпускников в этом году будут сдавать только те школьники, кому результаты ЕГЭ нужны для поступления в высшие учебные заведения. Сроки сдачи ЕГЭ переносятся на более поздние даты. Сейчас рассматриваются варианты проведения экзаменов начиная с 19 июня, а также в более поздние сроки. Окончательное решение по дням проведения экзаменов будет принято с учетом развития эпидемиологической ситуации из-за распространения коронавируса, - отметили в Рособрнадзоре.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в ведомстве также рассматривают и другие варианты дат проведения экзаменов: так, специалисты предлагали организовать ЕГЭ в конце лета, в августе этого года.

Напомним, что если экзамены для выпускников средних учебных заведений просто перенесли, то ОГЭ для учащихся 9 классов в этом году и вовсе отменили. Результаты ученикам выставят на основании итоговых оценок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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