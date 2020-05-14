Путин заявил, что новый план развития экономики может предусматривать структурные изменения
Новый план по восстановлению экономики может содержать структурные изменения. Об этом в ходе совещания 14 мая заявил президент Владимир Путин.
- Сейчас идет подготовка плана по долгосрочному развитию экономики. Его важнейшая задача - не просто обеспечить восстановление деловой жизни, а обеспечить новое качество роста, в том числе за счет структурных изменений,- сказал президент.
Он дал поручение к 1 июня предоставить такой документ, где были бы прописаны конкретные шаги по восстановлению деловой активности граждан и возобновлению нормальной работы бизнеса после пандемии.
ИСТОЧНИК KP.RU