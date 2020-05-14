Путин заявил, что новый план развития экономики может предусматривать структурные изменения

14 Май 2020 2020-05-14T16:38:01+03:00

В правительстве работают над созданием плана по восстановлению экономики после пандемии

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Новый план по восстановлению экономики может содержать структурные изменения. Об этом в ходе совещания 14 мая заявил президент Владимир Путин.

- Сейчас идет подготовка плана по долгосрочному развитию экономики. Его важнейшая задача - не просто обеспечить восстановление деловой жизни, а обеспечить новое качество роста, в том числе за счет структурных изменений,- сказал президент.

Он дал поручение к 1 июня предоставить такой документ, где были бы прописаны конкретные шаги по восстановлению деловой активности граждан и возобновлению нормальной работы бизнеса после пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU