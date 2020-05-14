Представитель ВОЗ предложила разрешить пенсионерам прогулки

14 Май 2020 2020-05-14T16:18:25+03:00

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Представитель ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) поддержала ослабление самоизоляции, но подчеркнула, что это надо делать постепенно. В частности, по её мнению, уже сейчас можно разрешить пенсионерам прогулки.

- Наше старшее поколение более двух месяцев сидит дома. Мышцы будут ослабевать. Надо поддержать наших пенсионеров, чтобы хотя бы час или два часа в день они могли прогуляться, - сказала Вуйнович в эфире радио "Комсомольская правда".

Напомним, Владимир Путина объявил о том, что с 12 мая режим нерабочих дней для всей страны заканчивается. Однако для людей старше 65 лет ограничения остаются в силе. Запрет на посещение массовых мероприятий пока также сохраняется.

К 14 мая число зараженных коронавирусом в России достигло 252 245 человек. За последние сутки COVID-19 заболели 9 974 человек. Ежесуточных прирост заболевших впервые за 12 дней составил меньше 10 000 новых инфицированных.

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ИСТОЧНИК KP.RU