Стало известно, как будут работать школы после открытия
Учебный год 2020 завершается в разных регионах исходя из эпидемиологической ситуации. В большинстве регионов каникулы начнутся уже 15 мая, но есть и те, где разрешили свободное посещение.
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе школ в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. О том, как правила будут применяться в разных регионах, "Российской газете" рассказал ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
- Новые правила нужны для того, чтобы предотвратить распространение COVID-19 среди школьников и учителей. Мы не можем точно сказать будут ли ограничения действовать в следующем году, - говорит инфекционист.
В ведомстве подчеркивают, что все рекомендации нужно соблюдать «здесь и сейчас». Это позволит закончить учебный год с минимальными рисками.
- Скорее всего, в школах придется и дальше пользоваться санитайзерами, дезинфицировать руки, дополнительно дезинфицировать и проветривать помещения, отправлять домой ребят с симптомами ОРВИ, переводить их на дистанционку… Вот эти мероприятия - они останутся независимо от того, будет в новом учебном году коронавирус, или нет, - заключил Виктор Малеев.
Что касается отмены общих перемен и запрета на общение между классами, то пока придется пойти на такие меры. Если ситуация по коронавирусу будет благоприятной, то привычные школьные расписания и традиции вернутся.
Пока в школах рекомендовано регулярное измерение температуры у воспитанников. Школьников с высокой температурой не будут пускать в здание.
Уроки рекомендуется начинать в разное время, чтобы избежать столпотворения детей в школе.
- Это позволит развести по времени разные классы. Мы рекомендуем разницу в начале уроков примерно в 15 минут. Это в сегодняшней эпидемиологической ситуации разумно, - заключил эксперт.
ИСТОЧНИК KP.RU
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