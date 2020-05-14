Стало известно, как будут работать школы после открытия

14 Май 2020 2020-05-14T16:22:11+03:00

В Роспотребнадзоре рассказали о новых правилах обучения в школе Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 15 мая большинство школ уходят на каникулы, но есть те, где разрешено свободное посещение

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Учебный год 2020 завершается в разных регионах исходя из эпидемиологической ситуации. В большинстве регионов каникулы начнутся уже 15 мая, но есть и те, где разрешили свободное посещение.

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе школ в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. О том, как правила будут применяться в разных регионах, "Российской газете" рассказал ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

- Новые правила нужны для того, чтобы предотвратить распространение COVID-19 среди школьников и учителей. Мы не можем точно сказать будут ли ограничения действовать в следующем году, - говорит инфекционист.

В ведомстве подчеркивают, что все рекомендации нужно соблюдать «здесь и сейчас». Это позволит закончить учебный год с минимальными рисками.

- Скорее всего, в школах придется и дальше пользоваться санитайзерами, дезинфицировать руки, дополнительно дезинфицировать и проветривать помещения, отправлять домой ребят с симптомами ОРВИ, переводить их на дистанционку… Вот эти мероприятия - они останутся независимо от того, будет в новом учебном году коронавирус, или нет, - заключил Виктор Малеев.

Что касается отмены общих перемен и запрета на общение между классами, то пока придется пойти на такие меры. Если ситуация по коронавирусу будет благоприятной, то привычные школьные расписания и традиции вернутся.

Пока в школах рекомендовано регулярное измерение температуры у воспитанников. Школьников с высокой температурой не будут пускать в здание.

Уроки рекомендуется начинать в разное время, чтобы избежать столпотворения детей в школе.

- Это позволит развести по времени разные классы. Мы рекомендуем разницу в начале уроков примерно в 15 минут. Это в сегодняшней эпидемиологической ситуации разумно, - заключил эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU