Путин предложил создать национальную базу генетической информации

14 Май 2020 2020-05-14T16:38:52+03:00

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Российский президент Владимир Путин предложил создать в стране Национальную базу генетической информации. Об этом глава государства заявил во время совещания по развитию российских генетических технологий 14 мая, в четверг.

- Используя наши весомые компетенции и наработки в биоинформатике предлагаю создать Национальную базу генетической информации. Успех генетических исследований во многом определяют цифровые технологии, доступ к массивам данных - чем больше их объем, тем достовернее, надежнее результаты, - отметил Владимир Путин.

Президент государства добавил, что и в данных вопросах, и в сфере научного приборостроения Россия должна обеспечить свой суверенитет, а специалисты – обеспечить надежную защиту данных, их передачу и хранение, а также эффективную разработку программных средств поиска и исследования данных.

Правительству Путин поручил организовать финансирование проекта по созданию Национальной базы генетической информации за счет средств федерального бюджета.

- Необходимо надежно защитить персональные данные граждан, другую чувствительную информацию, - подчеркнул российский лидер.

Во время совещания, как писал сайт kp.ru, президент России также призвал не забывать о стратегических задачах даже во время пандемии коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU