ЕГЭ по русскому языку планируют провести за два дня

14 Май 2020 2020-05-14T16:34:48+03:00

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В Рособрнарзоре планируют провести традиционный экзамен по русскому языку для одиннадцатиклассников за два дня. Раньше на один предмет ЕГЭ отводили день. Новые правила необходимы, чтобы разделить потоки и не допустить скопления школьников.

- Рассадка участников в аудиториях будет организована с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5 метров. Проведение самого массового ЕГЭ по русскому языку планируется разделить на два дня, - сообщили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU