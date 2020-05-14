ЕГЭ по русскому языку планируют провести за два дня
Это позволит развести потоки школьников
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В Рособрнарзоре планируют провести традиционный экзамен по русскому языку для одиннадцатиклассников за два дня. Раньше на один предмет ЕГЭ отводили день. Новые правила необходимы, чтобы разделить потоки и не допустить скопления школьников.
- Рассадка участников в аудиториях будет организована с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5 метров. Проведение самого массового ЕГЭ по русскому языку планируется разделить на два дня, - сообщили в пресс-службе ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU