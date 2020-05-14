2020-05-14T17:19:57+03:00
В мире

Ученый назвал возможное место возникновения новой пандемии

Вирус может передаваться от животного к человеку при нарушении экологического баланса
Юлия САЛЬНИКОВА
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Такие болезни, как коронавирус, Эбола и Лихорадка Денге возникли из-за экологического дисбалансаТакие болезни, как коронавирус, Эбола и Лихорадка Денге возникли из-за экологического дисбалансаФото: Мария ЛЕНЦ
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Названо возможное место для возникновения новой пандемии.

Эколог из Бразилии Дэвид Лапола многие годы изучает, как человечество влияет на среду обитания животных. Он считает, что ситуация, которая произошла в Китае, где вирус попал из животной популяции в человеческую, может повториться вновь. Причем, по его мнению, шансы велики, что это будет в Латинской Америке.

- Леса Амазонии – это огромный резервуар вирусов. Лучше не испытывать удачу,- сказал Лапола в интервью агентству AFP. - Когда вы создаете экологическое неравновесие, тогда вирус может прыгнуть от животных к человеку.

Он привел примеры таких болезней, возникших на фоне "экологического дисбаланса" - ВИЧ, Эбола, лихорадка Денге. Многие вирусные болезни получили распространение в Азии и Африке из-за летучих мышей. Но и в Латинской Америке, Амазонии, "огромное биоразнообразие".

- Нам нужно заново изобрести отношения между нашим обществом и тропическим лесом,- сказал ученый. - В противном случае мир столкнется с новыми вспышками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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