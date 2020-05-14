Ученый назвал возможное место возникновения новой пандемии
Названо возможное место для возникновения новой пандемии.
Эколог из Бразилии Дэвид Лапола многие годы изучает, как человечество влияет на среду обитания животных. Он считает, что ситуация, которая произошла в Китае, где вирус попал из животной популяции в человеческую, может повториться вновь. Причем, по его мнению, шансы велики, что это будет в Латинской Америке.
- Леса Амазонии – это огромный резервуар вирусов. Лучше не испытывать удачу,- сказал Лапола в интервью агентству AFP. - Когда вы создаете экологическое неравновесие, тогда вирус может прыгнуть от животных к человеку.
Он привел примеры таких болезней, возникших на фоне "экологического дисбаланса" - ВИЧ, Эбола, лихорадка Денге. Многие вирусные болезни получили распространение в Азии и Африке из-за летучих мышей. Но и в Латинской Америке, Амазонии, "огромное биоразнообразие".
- Нам нужно заново изобрести отношения между нашим обществом и тропическим лесом,- сказал ученый. - В противном случае мир столкнется с новыми вспышками.
ИСТОЧНИК KP.RU