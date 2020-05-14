В России сообщили об использовании коронавируса Западом в геополитических целях

14 Май 2020 2020-05-14T17:00:40+03:00

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В России выразили обеспокоенность тем, что пандемию коронавирусной инфекции могут использоваться для сведения геополитических счетов. Так, замглавы российского министерства иностранных дел Сергей Рябков заявил, что на фоне коронавируса и кризиса на Западе активизировалась русофобия, а некоторые страны используют ситуацию для реализации своих геополитических целей.

- Очередным проявлением русофобии и синофобии, в последнее время активно культивируемых в некоторых западных государствах, стала попытка преподнести оказываемую Россией и Китаем медицинскую помощь как желание использовать гуманитарное содействие в целях укрепления геополитического влияния, - сказал Сергей Рябков.

По словам замглавы министерства, значительным поводом для беспокойства является стремление западных стран использоваться пандемию, чтобы пренебречь международным правом, вырывать тактические преимущества, а также сводить счеты с конкурентами на геополитической арене. Рябков отметил, что, общая угроза не привела к смягчению разногласий, как многие ожидали, а только обострила информационное и идеологические противостояние.

ИСТОЧНИК KP.RU