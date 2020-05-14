2020-05-14T17:00:40+03:00
Политика

В России сообщили об использовании коронавируса Западом в геополитических целях

Некоторые страны могут пренебречь международным правом, прикрываясь пандемией
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
В России сообщили об использовании коронавируса Западом в геополитических целяхВ России сообщили об использовании коронавируса Западом в геополитических целяхФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В России выразили обеспокоенность тем, что пандемию коронавирусной инфекции могут использоваться для сведения геополитических счетов. Так, замглавы российского министерства иностранных дел Сергей Рябков заявил, что на фоне коронавируса и кризиса на Западе активизировалась русофобия, а некоторые страны используют ситуацию для реализации своих геополитических целей.

- Очередным проявлением русофобии и синофобии, в последнее время активно культивируемых в некоторых западных государствах, стала попытка преподнести оказываемую Россией и Китаем медицинскую помощь как желание использовать гуманитарное содействие в целях укрепления геополитического влияния, - сказал Сергей Рябков.

По словам замглавы министерства, значительным поводом для беспокойства является стремление западных стран использоваться пандемию, чтобы пренебречь международным правом, вырывать тактические преимущества, а также сводить счеты с конкурентами на геополитической арене. Рябков отметил, что, общая угроза не привела к смягчению разногласий, как многие ожидали, а только обострила информационное и идеологические противостояние.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сергей Собянин рассказал, когда откроются парикмахерские и салоны красоты в Москве
За лесными пожарами и паводками будут следить с высоты птичьего полета
Сергей Собянин ответил, зачем носить маску и перчатки в Москве
Собянин о новой системе тестирования на коронавирус в Москве: «Нигде в мире такого нет»
Ученые выяснили, как долго коронавирус может сохраняться в воздухе
В России сообщили об использовании коронавируса Западом в геополитических целях
Ученый назвал возможное место возникновения новой пандемии
ЕГЭ по русскому языку планируют провести за два дня
Путин предложил создать национальную базу генетической информации
Стало известно, как будут работать школы после открытия
В МИД России назвали обвинения США в адрес Китая из-за коронавируса беспочвенными
Представитель ВОЗ предложила разрешить пенсионерам прогулки
Путин заявил, что новый план по развитию экономики может предусматривать структурные изменения
Рособрнадзор рассматривает возможность проведения ЕГЭ с 19 июня
«Фанаты на удаленке»: Футбольный стадион заполнили картонными фигурами болельщиков
Известные военкоры поделятся личными историями из горячих точек
"Придется жить в новой реальности": Представитель ВОЗ - о возможности новых вспышек коронавируса
Путину рассказали, как будут спасать Заворотнюк от рака
Лукашенко считает несправедливым, что российский газ для Белоруссии дороже, чем для Германии
Глава Минобрнауки Валерий Фальков переболел коронавирусом
Ученые из России и Италии работают над совместным проектом по лечению от коронавируса с помощью плазмы крови
Испытания российской вакцины от коронавируса в "Векторе" завершатся в июне
Эксперт рассказал, как купить правильную медицинскую маску